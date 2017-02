F1, la Ferrari presenta la monoposto 2017

Ci siamo. Alle 9.45, minuto più, minuto meno, la Ferrari toglierà i veli alla sua monoposto per il Mondiale 2017 di F1 . Un momento sempre atteso, che si ripete con le medesima formula della presentazione in streaming da qualche anno a questa parte. La curiosità è per vedere le nuove forme della Rossa e per conoscere il nome della vettura affidata ancora a Vettel e Raikkonen. Contrarimaente a quanto trapelato qualche settimana fa, quando si era ipotizzata una dedica a Jules Bianchi, la sigla dovrebbe essere SF70-H in onore dei 70 anni del Cavallino.

Presenti, oltre ai pilolti, anche i massimi dirigenti Ferrari, a partire dal presidente Sergio Marchionne. Nel pomeriggio, poi, la macchina scenderà in pista a Fiorano per i primi chilometri in vista del via del campionato a fine marzo. Un massimo di 100 km da percorrere per una dimostrazione utile agli sponsor. Con gomme Pirelli Demo, dunque non competitive.