F1, la Ferrari 2017 intitolata a Jules Bianchi

In attesa di vedere la nuova Ferrari, ci sarebbe il nome della monoposto affidata a Vettel e Raikkonen per la prossima stagione di F1. L'ha svelata, involontariamente, la Santander, uno degli sponsor di Maranello, in un tweet poi cancellato. In questo è comparsa la sigla SF17-JB, dove la classica SF sta per Scuderia Ferrari e JB potrebbe intendersi Jules Bianchi, il pilota francese morto nel 2015 in seguito al tragico schianto di Suzuka l'anno prima.