F1, l'annuncio di Lauda: "Alonso correrà con la McLaren"

10:47 - "Fernando Alonso correrà con la McLaren". E' Niki Lauda a "ufficializzare" il passaggio del pilota spagnolo alla scuderia di Woking per la stagione 2015: una voce che circola nel paddock da diverso tempo e che è stata confermata dal presidente non esecutivo della Mercedes. "Hanno firmato il contratto giovedì scorso. Noi siamo tranquilli, Hamilton rimarrà con noi anche l'anno prossimo", ha detto secondo quanto riportato da Mundo Deportivo.

Non arrivano conferme dalla McLaren: Ron Dennis smentisce infatti che ci sia la firma "con Alonso o con qualsiasi altro pilota". Secondo le prime ricostruzioni, la frase di Lauda potrebbe riferirsi al fatto che Fernando ha già firmato un precontratto con la Honda, che l'anno prossimo motorizzerà la McLaren. Prosegue dunque il domino di piloti in Formula 1: la Red Bull, che perderà Sebastian Vettel destinato alla Ferrari, sta pensando di sostituire il tedesco con un altro giovane, Daniil Kvyat. Anche Helmut Marko, dirigente del team austriaco, dà una conferma intrinseca dell'accordo già raggiunto tra Alonso e il team britannico: "Nessuno può negare le capacità di Fernando - le sue parole -, ma non possiamo prenderlo perché ha già accordi con la McLaren per il 2015". Per il divorzio tra Ferrari e il pilota asturiano manca solo l'ufficialità.