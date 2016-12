F1, Kvyat si conferma il re del venerdì anche a Suzuka

Insomma, una giornata poco significativa anche se comunque importante visto che il meteo è ancora incerto per sabato e domenica, come sempre da queste parti. I primi riscontri cronometrici, tuttavia, hanno confermato la crescita della Red Bull, che da una settimana a questa parte si è inserita nella lotta tra Mercedes e Ferrari e ha piazzato Kvyat ancora al comando della classifica dei tempi del venerdì come a Marina Bay. Mercedes che pare aver risolto i guai che l'avevano frenata a Singapore, anche se bisogna dire che Rosberg e Hamilton hanno fatto segnare il loro miglior tempo quando la pioggia non era così battente (come pure per Kvyat). Quanto al Cavallino, sembra confermata la competitività degli ultimi GP, anche se per capire se sarà vincente anche in Giappone, bisognerà attendere le qualifiche. Bene pure le Toro Rosso, alle spalle dei dei primi tre top team, con Sainz che era stato il più rapido in mattinata .

Le condizioni insidiose della pista hanno tradito diversi piloti, tra cui Raikkonen e Verstappen, quest'ultimo fuori pista per due volte in pochi minuti. Ancora grossi problemi per Alonso, costretto per lungo tempo ai box da problemi elettrici alla sua McLaren, ma anche Button ha avuto non pochi grattacapi (di software) in quella che è la gara di casa della Honda fornitrice dei motori. Annaspa, e parecchio, la Williams, che sul bagnato proprio fa fatica a causa di una sospensione posteriore incapace di funzionare al meglio.