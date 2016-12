F1: in Messico pole di Hamilton, disastro Ferrari

Dopo il venerdì positivo è arrivato un sabato nero per la Ferrari. Un'altra prestazione da dimenticare e che lascia molti punti di domanda: a Maranello bisognerà riflettere su questi dati. Vettel e Raikkonen hanno sofferto il caldo, ma il Q3 è stato veramente disastroso per i due piloti in rosso. Dopo il Q2 il tedesco sognava la prima fila, ma con la gomma supersoft a banda rossa non è riuscito a migliorare come gli avversari e si è piazzato dietro anche al compagno di box per soli cinque millesimi. Nessun errore di guida evidente e la prestazione è stata davvero inspiegabile.



Nulla di strano, invece, la pole di Lewis Hamilton che non ha nessuna intenzione di mollare e vuole rendere ancora la vita dura a Rosberg. Un giro perfetto, ma il coniglio dal cilindro l'ha tirato fuori proprio Nico. Un colpo di reni sotto la bandiera a scacchi: seconda piazza in griglia fondamentale in ottica Mondiale. Il giro buono al momento giusto come i campioni sanno fare e il tedesco è veramente vicino a diventarlo... Messe dietro le Red Bull di Verstappen e Ricciardo che si giocheranno un posto sul podio. Ottima la prestazione di Nico Hulkenberg che ha portato la sua Force India ad aprire la terza fila. Amarezza per l'idolo di casa Sergio Perez che davanti a 110mila spettatori, il piubblico più caldo di tutto il Monidale, si è fermato in dodicesima posizione. Menzione speciale per Wehrlein che è riuscito a passare il Q1.