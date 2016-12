F1 in Messico, Hamilton: "Non è mai troppo tardi per il Mondiale"

Vittoria mai in discussione per Lewis Hamilton che continua a sperare nel Mondiale: "A parte la prima curva ho avuto sempre la situazione sotto controllo. Ho avuto un grande passo per tutto il weekend, ero nettamente il più veloce. Non riesco a credere che ora ho 51 vittorie e ho raggiunto Prost, Michael Schumacher è lontano a 91, dovrò spingere di più, ma per me è un grande orgoglio. Per il Mondiale non è mai troppo tardi, vedremo nelle prossime gare".