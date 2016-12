F1 in ansia per Bianchi: operato alla testa dopo aver sbattuto contro una gru

22:19 - C'è apprensione a Suzuka per le condizioni di Jules Bianchi. A sette giri dalla fine del GP Giappone di F1 il francese della Marussia ha perso il controllo della sua monoposto ed è andato a finire sotto una gru entrata in pista per spostare la Force India di Sutil, uscito poco prima. La gara è stata subito sospesa. Trasportato in ospedale a Mie in gravi condizioni, Bianchi è stato operato alla testa per un importante edema cerebrale.

GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

17:26 BIANCHI RESPIRA AUTONOMAMENTE

Jules Bianchi sarebbe in grado di respirare autonomamente. Non sarebbe previsto alcun bollettino medico fino a domani.

16:00 IL PADRE: "SARANNO DECISIVE LE PROSSIME 24 ORE"

Il padre di Jules Bianchi ha confermato che "saranno decisive le prossime 24 ore" per capire come andrà il decorso del pilota della Marussia. Il francese è stato operato alla testa per ridurre un importante edema cerebrale. Si attende una comunicazione ufficiale da parte dei medici.

15:40 OPERAZIONE ALLA TESTA TERMINATA

E' terminata l'operazione alla testa di Jules Bianchi. Il pilota della Marussia è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Mie.

15:35 LA FIA: SVENTOLATE LE BANDIERE GIALLE

La Fia ha spiegato che dopo l'uscita di Sutil i commissari di gara hanno subito sventolato le bandiere gialle.

15:05 OPERAZIONE ANCORA IN CORSO

E' ancora in corso l'operazione alla testa di Jules Bianchi per rimuovere l'ematoma provocato dall'incidente di Suzuka

14:35 LA FERRARI: "SPERIAMO IN BUONE NOTIZIE"

E' stato un brutto fine settimana per la Ferrari in Giappone, ma sia i piloti sia il team dedicano i primi pensieri a Jules Bianchi. ''Spero che ci dicano al più presto che Jules sta bene - ha detto Fernando Alonso - sarebbe l'unica vera buona notizia in questo momento''. ''I nostri pensieri sono solamente per Bianchi, tutti il resto passa in secondo piano", ha detto a sua volta Marco Mattiacci.

14:21 ALONSO E MASSA DIRETTI IN OSPEDALE

Felipe Massa e Fernando Alonso, più altri amici e rappresentanti dei team Ferrari e Marussia, sono diretti all'ospedale universitario di Mie, distante poco meno di 20 km dal circuito di Suzuka, dove è stato ricoverato d'urgenza il pilota francese Jules Bianchi. Lo riferiscono i media

13:25 LA FIA CONFERMA LA GRAVITA'

Anche la Federazione internazionale ha confermato che Bianchi ha subito gravi ferite alla testa. Dopo l'intervento sarà trasferito in terapia intensiva.



13:20 PIRELLI: "PRIMO PENSIERO PER BIANCHI"

Anche la Pirelli come tutto il resto del Circus è vicina alla Jules Bianchi e al suo team per il brutto incidente capitato al pilota francese. "Il Gran Premio del Giappone - ha detto Paul Hembery, direttore Motorsport dell'azienda milanese fornitore unico della F1 - si è disputato in condizioni davvero difficili, ma, ovviamente, il nostro primo pensiero, come per tutti nel paddock, va a Jules Bianchi e alla Marussia, dopo l'incidente che li ha visti coinvolti".

12:30 BIANCHI E' IN COMA

Jules Bianchi sarebbe in stato di coma dopo l'incidente occorsogli a Suzuka. Il pilota francese, però, non avrebbe mai smesso di respirare autonomamente. Al momento sarebbe sotto i ferri, operato presso il Policlinico Universitario di Mie (15 km da Suzuka), per ridurre un ematoma alla testa. La situazione e i traumi sono apparsi subito molto gravi. A riferirlo è il padre del pilota della Marussia, Philippe Bianchi: "Condizioni critiche, lo stanno operando al cervello". L'impatto contro la ruspa sarebbe avvenuto lateralmente e al momento è intervenuta in pista la polizia giapponese, per effettuare i rilievi dell'accaduto.

12:25 LAUDA: "SI POTEVA CORRERE"

''E' stato un incidente sfortunato, incredibile e purtroppo grave''. Il boss della Mercedes ed ex campione della Formula 1, Niki Lauda, non punta il dito contro la gestione della sicurezza in pista. ''La safety car sarebbe dovuta entrare prima? Sono decisioni difficili, quando Whiting (il direttore di corsa, ndr) ha visto fuori dalla pista la macchina di Sutil ha preso la decisione. In questo momento non è sua la colpa. Si è partiti con la safety car e la pioggia non era incredibile. In queste condizioni si corre normalmente''. I piloti di oggi sono disabituati a queste condizioni? ''E' difficile da dire - aggiunge Lauda - , ma questo è stato un incidente sfortunato perché uno va fuori (Sutil, ndr) e l'altro arriva. Speriamo non sia grave''.

12:00 BIANCHI SOCCORSO MENTRE ERA IN MACCHINA

L'elicottero inizialmente previsto per il trasporto in ospedale di Jules Bianchi ha dovuto rinunciare alla sua missione a causa della notte che cominciava a cadere sul circuito di Suzuka. Si è deciso cosi' di portare il francese in ambulanza scortato dalle moto della polizia. La Marussia di Bianchi è stata danneggiata gravemente nella parte posteriore. Il pilota francese, incosciente, era ancora nell'abitacolo della sua monoposto, con il casco sfilato, quando i suoi soccorritori gli hanno applicato per la prima volta la maschera di ossigeno. Poi è stato messo su una barella per essere trasportato su una ambulanza.

11:50 INCIDENTE DI BIANCHI A GARA NEUTRALIZZATA?

Secondo un fotografo presente sul luogo dello schianto, Bianchi sarebbe uscito di pista quando la gara era già stata neutralizzata per l'incidente di Sutil.

11:25 ECCO CHI E' JULES BIANCHI

Di origini milanesi, ma passaporto francese, Jules Bianchi è nato a Nizza ed ha compiuto 25 anni lo scorso 3 agosto. Il giovane pilota ha cominciato la carriera di pilota nelle serie minori dalla Formula Renault al Karting, ma a meno di vent'anni ha partecipato ai corsi dei giovani piloti del vivaio Ferrari. Bianchi ha esordito in Formula 1 l'anno scorso alla guida della Marussia, ma già l'anno prima aveva respirato l'aria dei Gp essendo stato terzo pilota della Force India, senza tuttavia mai gareggiare. Nel suo primo anno di Formula 1 il pilota francese si mette in luce, pur non disponendo di un'auto competitiva, tanto da restare sempre nel mirino della Ferrari. Con il Cavallino rosso le strade si sono nuovamente incrociate alla fine dell'anno scorso, quando la casa di Maranello lo ha arruolato insieme con Pedro de la Rosa, come pilota per i test sugli pneumatici per il 2014. I primi punti iridati in F1 li ha conquistati nel Gran Premio di Monaco quest'anno, giungendo al nono posto: primi punti per lui in carriera e anche per la Marussia, che mai ne aveva conquistati prima.

11:10 MASSA: "GP DA FERMARE 5 GIRI PRIMA"

"La gara è iniziata troppo prima, perché già all'inizio non si riusciva a guidare e a vedere niente ed è finita troppo tardi". Il pilota brasiliano della Williams Felipe Massa critica la gestione delle fasi di gara nel Gp del Giappone riferendosi all'incidente capitato alla Marussia di Jules Bianchi. "Quando c'era la safety car, erano cinque giri che gridavo alla radio che doveva fermarsi la gara, che non si vedeva niente. Ma ci hanno messo troppo tempo e c'è stato un incidente'', ha aggiunto.

11:00 HAMILTON: "PREGHIAMO PER JULES"

"Le mie preghiere per Jules Bianchi". Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton è contento per la vittoria al Gp del Giappone, ma non nasconde l'amarezza per una gara "finita non nel modo in cui avrei sperato". "E' stato un Gp interessante, ha detto Hamilton, la macchina e' andata benissimo nelle qualifiche ed e' stata fantastica anche in corsa, un risultato davvero grandioso per il team, ma ora tutti siamo molto preoccupati per il nostro collega Bianchi, le mie preghiere sono per lui".

10:50 DIREZIONE GARA SOTTO ACCUSA

La direzione gara di Suzuka è finita sotto accusa per l'incidente di Bianchi. Nessuno, infatti, ha pensato di mandare in pista la safety-car dopo l'uscita di Sutil in una zona pericolosa e la presenza in pista di una gru. Oltretutto dalle immagini tv si vede che i commissari continuano a sventolare la bandiera verde anche con le due monoposto ferme.

10:34 SUTIL: "NON COMMENTO PER RISPETTO DELLA SUA VITA"

Adrian Sutil, il pilota soccorso dalla gru contro la quale è andato a sbattere Bianchi, non ha voluto raccontare quello che ha visto. "Ho perso la macchina alla curva 8 a causa del'aquaplaning. Bianchi? Per rispetto della sua vita preferisco non commentare, gli auguro solo il meglio. Non dico altro per rispetto di Jules", si è limitato a dire.

10:24 ROSBERG: "NOSTRI PENSIERI PER BIANCHI"

"Sono tutti per Jules Bianchi": queste le prime parole di Nico Rosberg, pilota Mercedes, dopo la fine del Gp del Giappone. "Speriamo che Bianchi stia bene -ha detto il pilota - . E' stata una grande gara, avevamo un ottimo passo, sono contento del risultato, ma la cosa più importante è fare gli auguri a Bianchi, affinché stia bene, è un vero peccato ciò che è successo".

10:15 IL PORTAVOCE DELLA FIA: "PRIVO DI SENSI"

Il portavoce della Fia, Matteo Bonciani, ha confermato la gravità dell'incidente di Bianchi: "E' privo di sensi e le sue gravi condizioni non hanno permesso che venisse trasportato in elicottero in ospedale. Per questo è stata utilizzata l'ambulanza".