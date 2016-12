F1, in 300mila per Raikkonen e la Ferrari a Budapest

In 300mila hanno invaso le strade di Budapest per assistere all'esibizione di Kimi Raikkonen e della Ferrari. Il finlandese si è messo al volante della F10 effettuando poco meno di una decina di giri entusiasmando il pubblico presente. "Ci fa piacere poter portare lo spettacolo della Formula 1 più vicina ai nostri tifosi, anche con il supporto dei nostri partner, come Kaspersky Lab in questo caso – ha commentato Kimi – Budapest è una città molto bella, a fine luglio ci torneremo per il Gran Premio e prima ancora, tra meno di un mese, per i Ferrari Racing Days a cui parteciperà il mio compagno di squadra Sebastian Vettel".