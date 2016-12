F1, il calendario 2016: esordio per il GP di Baku

Il calendario provvisorio per il Mondiale 2016 di Formula 1 con 21 tappe, per la prima volta nella storia, è stato approvato dal Consiglio Mondiale della FIA. La novità è rappresentata dal GP di Baku (Azerbaijan) che si correrà il 17 luglio. Confermata la gara di Monza nel primo weekend di settembre e ritorno per la Germania (31 luglio). Si inizierà il 3 aprile in Australia e si finirà il 27 novembre ad Abu Dhabi.