F1, Horner: "Sainz alla Mercedes? Non rinforziamo i nostri rivali"

Un altro no per la Mercedes. Dopo quelli ricevuti dalla Williams per Bottas e dalla McLaren per Alonso, anche la Red Bull ha stoppato Sainz Jr. Chris Horner, infatti, è stato chiaro blindando il giovane spagnolo in forza alla Toro Rosso: "Abbiamo investito molto su di lui e non vedo perché dovremmo lasciarlo andare ai nostri rivali", ha detto il team manager alla Bbc. Così la casa tedesca è ancora alla ricerca del sostituto di Rosberg.