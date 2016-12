F1, Hamilton vince gara e titolo ad Austin

La tappa americana del Mondiale ha rispecchiato quella che è stata la stagione. Tante emozioni, colpi di scena e ben quattro safety car, tra virtuali e reali, hanno rimescolato le carte fino agli ultimi giri, quando la gara si è decisa. In quel momento Rosberg era al comando, ma incredibilmente ha commesso un errore, finendo largo e spalancando la porta a un Hamilton che gli era alle spalle, complice una tattica poco fortunata durante i pit-stop. Ma non bisogna dimenticare la sportellata che lo stesso Lewis ha rifilato a Nico alla prima curva dopo il via. Ecco, sono questi due episodi a spiegare perché Hamilton ha vinto il titolo con tre prove d'anticipo (raggiungendo miti come Senna o Lauda) e Rosberg è stato ancoa una volta sconfitto. Per il numero 44 della Mercedes si tratta della vittoria numero dieci in stagione, la 43.a della carriera. E c'è ancora tanta strada davanti a lui... E' stato il perfetto finale di un GP partito su pista umida e terminato con l'asciutto, in cui anche la Ferrari ha recitato un ruolo da protagonista. Grazie a un super Sebastian Vettel, autore di una grande prova che lo ha portato sul podio e a un passo da Rosberg, che dopo l'errore ha accusato il colpo, rischiando di perdere anche la piazza d'onore. Adesso i due in classifica sono divisi da soli 4 punti a favore dell'idolo di Maranello.



Fino a quando il tracciato è rimasto bagnato ha fatto la voce grossa anche la Red Bull, andando in testa con Ricciardo (poi solo 10°), ma poi il calo è stato inevitabile, con Kvyat costretto al ritiro dopo essere andato a sbattere pesantemente. Così, alle spalle dei tre fenomeni hanno raccolto gloria il talentuoso Verstappen, un Perez sempre nelle posizioni alte della classifica e Sainz, capace di risalire dall'ultimo posto dopo i guai delle qualifiche. Qualche punto per la McLaren grazie a Button, mentre Alonso ha dovuto correre in rimonta, coinvolto in un un incidente al via ed è finito undicesimo. Nella "Top 10" Maldonado e Nasr. E' durata meno di metà gara, invece, la domenica di Kimi Raikkonen, che dopo una un avvio spumeggiante e una bella battaglia con le Toro Rosso e anche Vettel, è andato a sbattere poco dopo il cambio gomme (le slick) passando su una chiazza umida. Cambio d'ala volante per lui, ma i danni alla zona freni erano importanti e il finlandese è stato richiamato ai box. Definitivamente. Tra i ritirati illustri anche le Williams di Bottas e Massa, subito out per problemi in serie.