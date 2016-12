F1, Hamilton vince da dominatore a Suzuka ed eguaglia Senna

Per Hamilton si tratta dell'ottavo successo stagionale, il 41° della carriera, che gli permettere di eguagliare il mito Ayrton Senna. Ma soprattutto porta a due GP il vantaggio su Rosberg, il che, a cinque prove dal termine, significa avere il campionato in mano. Di fatto l'inglese ha vinto il round giapponese alla prima curva, quando ha tenuto testa a un tentativo di controsorpasso del poleman Nico Rosberg e poi lo ha leggermente mandato largo, facendogli capire che non era il caso di insistere e costringendolo a perdere una manciata di posizioni. Poi è stata una cavalcata trionfale a cui ha tentato di porre resistenza il solo Sebastian Vettel. Il ferrarista ha ceduto la sua posizione a Rosberg solo dopo il secondo pit-stop, ma nel finale si è rifatto sotto al tedesco, pur senza riuscire ad attaccarlo. ma se Marina Bay aveva fatto sognare, Suzuka ha riportato alla realtà i tifosi di Maranello. Il secondo posto nella generale sembra essere l'unico obiettivo realizzabile da SuperSeb. Gara senza infamia e senza lode, invece, per Kimi Raikkonen, troppo distante dai primissimi e comunque sufficientemente veloce per tenersi alle spalle Valtteri Bottas. Dopo l'exploit di Singapore, è tornata nei ranghi (e anche più giù) la Red Bull, con Daniel Ricciardo 15° dopo un contatto al via con Massa (gomma bucata per entrambi e gara rovinata) e Daniil Kvyat costretto a partire dai box dopo l'incidente in qualifica e 13° al traguardo Un'altra domenica da dimenticare per Fernando Alonso, che dopo essersi visto sfilare in rettilineo da chiunque gli si faceva sotto, ha sbottato alla radio . Alla fine per lui zero punti e un insignificante 11° posto. A punti Hulkenberg (Force India), le Lotus con Grosjean e Maldonado e le Toro Rosso con Verstappen (da 17°) e Sainz.