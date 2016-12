F1, Hamilton: "Scendere in pista e combattere, lo dobbiamo a Bianchi"

Alla vigilia della prima giornata di prove libere, anche Lewis Hamilton non può fare a meno di pensare a Jules Bianchi. "E' stata una settimana difficile per il nostro sport e martedì un giorno non facile per tutti noi. Sarà strano salire in macchina, ma dobbiamo a Jules di combattere come ha fatto lui", ha detto l'inglese. Sul suo duello con Rosberg: "Mi sento fiducioso, finora è stata una stagione fantastica, sono contento".