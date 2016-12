F1: Hamilton-Rosberg, le combinazioni per il titolo

18:01 - Ad Abu Dhabi domenica 23 novembre si chiuderà il Mondiale 2014 di Formula 1 e tutto è ancora aperto per quanto riguarda l'assegnazione del titolo piloti. A trionfare sarà un pilota della Mercedes, dominatrice del campionato e già vincitrice del titolo costruttori: Lewis Hamilton comanda la graduatoria con 334 punti mentre il compagno Nico Rosberg insegue a 317. Sono quindi 17 i punti che separano il britannico, 10 vittorie in stagione, dal tedesco, quattro successi, l'ultimo ad Interlagos.

La differenza più grande è però il fatto che nel gran premio di Abu Dhabi si assegnano punti doppi, quindi 50 per il primo, 36 per il secondo, 15 per il terzo e via dicendo. Questo significa che Hamilton è campione ovviamente con la vittoria ma anche col secondo posto alle spalle di Rosberg e con una quinta posizione col tedesco secondo; Rosberg invece per effettuare il sorpasso dovrebbe vincere ma sperare che il britannico arrivi almeno terzo mentre dovrebbe chiudere almeno quinto nel caso Hamilton fosse costretto al ritiro.

Le combinazioni

Hamilton campione se arriva:

- Primo o secondo

- Terzo, quarto o quinto con Rosberg secondo

- Sesto con Rosberg terzo

- Settimo o ottavo con Rosberg quarto

- Nono con Rosberg quinto

- Rosberg sesto o più indietro

Rosberg campione se arriva:

- Primo con Hamilton terzo

- Secondo con Hamilton sesto

- Terzo con Hamilton settimo

- Quarto con Hamilton nono

- Quinto con Hamilton decimo o più indietro