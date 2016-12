F1, Hamilton risponde a Rosberg nelle libere 2 di Barcellona

20:03 - Lewis Hamilton risponde a Rosberg e si mette davanti a tutti nelle prove libere 2 del GP di Spagna di F1. A Barcellona l'inglese della Mercedes chiude il suo venerdì con il crono di 1'26"852, praticamente lo stesso tempo fatto dal tedesco in mattinata. Tra i due si inserisce Vettel, che porta la Ferrari al secondo posto a 4 decimi da Hamilton. Quarto Raikkonen davanti a Kvyat (Red Bull), Verstappen (Toro Rosso) e Button (McLaren).

Nessuna vera sorpresa se non quella, negativa, di una Mercedes super non solo sul giro secco, ma anche nella simulazione di gara. Perché se è vero che il gran caldo ha reso la pista scivolosa, rendendo difficile migliorare i tempi delle libere 1, lo è anche che in configurazione GP, Hamilton e Rosberg sono andati forte. Molto più forte delle Ferrari, che di solito nel primo giorno di prove erano allo stesso livello, se non davanti, dei rivali. In particolare, Rosberg è stato inarrivabile per tutti, Hamilton compreso. Sebastian Vettel ha usato una gomma diverso e ha girato in tempi simili a quelli dell'inglese, mentre Kimi Raikkonen, con la stessa mescola delle Frecce d'Argento, ha faticato molto di più. Insomma, non un bel segnale in vista della corsa di domenica. Quanto agli altri, meritano un plauso Kvyat e Verstappen (ma bene anche Sainz), molto veloci e costanti e davanti anche alle Williams di Bottas e Massa. Migliora Fernando Alonso, 11° e capace di limare il suo tempo anche se Button gli è davanti non di poco. Fatica ancora, invece, Ricciardo, solo 13° con la seconda Red Bull. La sessione è stata interrotta dopo pochi minuti a causa di Romain Grosjean. La Lotus del francese ha perso il cofano motore in pieno rettilineo, con conseguente spargimento dei pezzi in pista, costringendo i commissari a esporre la bandiera rossa.