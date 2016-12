F1, Hamilton: "Nuovo contratto? Fatto al 99%"

13:14 - Il nuovo contratto nella testa e il Gp della Cina sullo sfondo. Alla vigilia delle prove libere sulla pista di Shanghai, Lewis Hamilton risponde alle domande dei cronisti, che vertono principalmente sul rinnovo con la Mercedes: "Per la prima volta ho negoziato senza agente, non avete idea di quante volte abbia dovuto leggere 80 pagine scritte in gergo legale - scherza il pilota -. Una noia mortale, ma ora è tutto fatto al 99%".

Una noiosa formalità che porterà nelle casse di Hamilton ben 29 milioni di euro a stagione: "Ora è tutto in mano ai miei avvocati, poi arriverà l'annuncio". Intanto però c'è un Gran Premio a cui pensare, e dopo lo smacco subito in Malesia Hamilton vuole tornare a comandare: "A Sepang abbiamo avuto un fine settimana complicato - le sue parole -. Non siamo riusciti a seguire il nostro piano di gara, è stata una corsa particolare. Nelle ultime due settimane abbiamo fatto le scelte migliori, ma i margini di miglioramento ci sono sempre e dovremo lavorare duro: l'obiettivo - chiude il pilota della Mercedes - è ovviamente quella di tornare davanti alla Ferrari. Amo questo circuito, si adatta al mio stile di guida: a Shanghai voglio vincere".