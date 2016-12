F1, Hamilton: notte di eccessi dopo il GP del Bahrain

Serata di eccessi tra fumo e alcol per Lewis Hamilton, l'ennesima nella lunga carriera del campione del mondo. Il pilota inglese dopo il GP del Bahrain ha postato su Snapchat verso le 3.30 del mattino la sua nottata in bianco tra ragazze in piscina, alcool e narghilé. I video sono stati cancellati poche ore dopo - come riporta il Sun - senza che la Mercedes né la società di PR di Hamilton ne fossero a conoscenza.