F1, Hamilton è il più veloce nelle libere 1 di Silverstone

Dopo lo scontro all'ultimo giro in Austria, i due duellanti si sono ritrovati l'uno in scia all'altro anche in Inghilterra. Giusto per far capire che sarà ancora battaglia a una settimana di distanza. Un divario nullo tra Hamilton e Rosberg che promette bene per lo spettacolo, ma forse un po' meno per le coronarie della Mercedes. Il rischio, però, è che agli altri toccherà ancora un ruolo da comparse a giudicare dai distacchi rifilati. A partire dalle Ferrari, con Vettel e Raikkonen attorno a 1" dalla coppia leader. Certo, siamo appena all'inizio, ma non sarà facile lottare per la vittoria. Anche perché la Force India si è confermata in palla con Hulkenberg, mentre la Red Bull è al livello delle Rosse o quasi. Non bene, invece, due delle scuderie di casa: la McLaren è decima con Alonso e ha fatto ancora peggio la Williams con Bottas tredicesimo. Buono l'esordio del giovane monegasco Charles Leclerc, 18° con la Haas di Gutierrez.