F1, Hamilton contro Halo: "E' la peggiore modifica della storia"

Il nuovo sistema di protezione del pilota, denominato Halo e sperimentato da Raikkonen a Barcellona, ha fatto storcere il naso a più di un pilota. Di sicuro, non è piaciuto a Lewis Hamilton. "Per favore no! Questa è la peggior modifica nella storia della Formula 1. Apprezzo la ricerca della sicurezza, ma questa è la Formula 1 e come è adesso va perfettamente bene", ha scritto su Instagram.