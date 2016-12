F1, Hamilton conquista la pole in Russia 

19:40 - Settima pole stagionale e 38.a della carriera per Lewis Hamilton nel GP di Russia di F1. Sul nuovo tracciato di Sochi la Mercedes ha completato l'ennesima doppietta con l'inglese davanti a tutti in 1'38"513. Secondo Rosberg a due decimi e terza la Williams di Bottas a quattro. Niente impresa per le Ferrari: Alonso ha chiuso settimo, Raikkonen ottavo grazie alla penalizzazione di Magnussen (McLaren), che era sesto. Solo 10° Vettel (Red Bull).

Tutto come previsto, insomma, con Hamilton che è apparso subito a suo agio sul tracciato del parco olimpico e lo ha confermato rifilando due decimi esatti a Rosberg. Certo, la gara è un'altra storia, ma l'inizio è buono. Lewis e Nico, comunque, dovranno stare attenti a Bottas. Solo un errore nell'ultima curva ha impedito al finlandese perlomeno di inserirsi tra le due Frecce d'Argento, comunque ottimo terzo. Un problema in più anche per la Ferrari, messa dietro pure dalla McLaren di Button e dalla Toro Rosso di Kvyat. E per fortuna che Magnussen ha sostituito il cambio dopo le libere 3, perdendo cinque posizioni. L'oltre 1" di distacco dal vertice la dice tutta su quello che aspetta Alonso e Raikkonen (finalmente vicino al compagno di team) in gara. Le sorprese in negativo delle qualifiche sono state due: l'eliminazione di Felipe Massa nel Q1 a causa di un problema alla power unit della sua Williams (il brasiliano partirà dal 18° posto in griglia) e soprattutto quella di Sebastian Vettel nel Q2, "premiato" poi con la decima piazza. Non un bel segnale per quello che dovrebbe prendere il posto di Alonso alla Ferrari.