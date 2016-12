F1, Hamilton campione ad Austin se...

Ad Austin Lewis Hamilton si gioca il primo match point per laurearsi campione del mondo per la seconda volta consecutiva al volante della Mercedes . L'inglese vuole chiudere i conti con tre gare d'anticipo grazie ai 66 punti di vantaggio su Sebastian Vettel. Per il trionfo Hamilton dovrà conquistare 9 punti in più del ferrarista e soli due sul compagno di squadra Rosberg. Quasi un gioco da ragazzi per Lewis grazie alla sua W06.

TUTTE LE COMBINAZIONIHAMILTON TRIONFA SE...

Vince e Vettel non arriva 2°

Arriva secondo, Vettel non fa meglio del sesto posto e Rosberg non arriva 1°

Arriva terzo, Vettel non fa meglio del settimo posto e Rosberg non arriva 1° o 2°

Arriva quarto, Vettel non fa meglio del nono posto e Rosberg non arriva sul podio

Arriva quinto, Vettel non fa meglio del decimo posto e Rosberg non arriva 1°, 2°, 3° o 4°