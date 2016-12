F1, Hamilton: "Basta parlare di Monaco"

Lewis Hamilton è molto concentrato per il Gran Premio del Canada ma è visibilmente infastidito quando i cronisti gli chiedono della gara di Montecarlo, chiusa al terzo posto per un grave errore da parte del team Mercedes. "Non ho ripensato all'ultima gara, di solito non mi guardo mai indietro. Penso a reagire con forza in questo weekend. Non posso fare nulla per il passato, è inutile che ci penso, non posso cambiare", ha detto il britannico.