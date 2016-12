F1, Hamilton: "Avevo buone sensazioni, poi ho perso potenza"

La gara di Lewis Hamilton si è chiusa in anticipo, con un ritiro che ha lasciato tanto amaro in bocca all'inglese. "La macchina mi stava dando buone sensazioni, però poi ho perso potenza e sono dovuto tornare ai box. Il nostro è stato un problema di motore e non di gomme. Se siamo a rischio dopo l'aggiornamento della power-unit a Monza? No, finora il motore ha funzionato benissimo, non so ancora quale sia il verso problema", ha spiegato l'inglese.