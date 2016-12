F1, Hamilton: "Attenzione, la gara è lunga"

Di umore opposto, come è facile immaginare, Nico Rosberg: "Un risultato deludente. Nelle prove libere avevamo perso qualcosina, ma grazie all'ottimo lavoro del team avevamo recuperato un buon bilanciamento che mi ha permesso di spingere in qualifica. Devo essere sincero, pensavo veramente che il mio tempo bastasse per fare la pole. Ma Lewis ha tirato fuori un qualcosa in più che io proprio non avevo. Ma come sempre domani ci saranno nuove opportunità, come il nuovo sistema di partenza. Dovremo fare tutto noi, dall'assetto alla messa a punto. Aumentano quindi le possibilità di errori, spero solo che non accada a me ma agli altri. Il problema con le gomme? Abbiamo preso delle misure perché non si ripeta".



Torna nei primi tre Valtteri Bottas, pochi giorni dopo l'ufficialità del rinnovo di Raikkonen con la Ferrari: "E' bello essere tornato tra i primi tre, è stata una bella sessione per noi. Guardando i tempi abbiamo capito che avremmo potuto ottenere molto di più con una giusta messa a punto della macchina. Abbiamo trovato un assetto ottimizzato alla perfezione per le qualifiche, ho raccolto ottime sensazioni sulla macchina per tutta la sessione. Era tutto molto bilanciato. Grande equilibrio in pista? Sapevamo già dopo le prove che saremmo stati tutti vicini dietro alle Mercedes e anche che la terza posizione era possibile. La lotta è stata serrata, ma siamo riusciti ad azzeccare tutto. Dipendeva da me fare un buon giro, l'ho fatto e abbiamo raggiunto il risultato".