F1, Hamilton: "Adoravo vedere guidare Ayrton, non mi pare reale"

Con il successo di Suzuka Lewis Hamilton ha scritto un'altra pagina di storia e soprattutto ha puntellato la sua classifica. "E' stata una gara molto speciale per me, adoravo vedere guidare Ayrton e non mi pare reale", ha detto l'inglese della Mercedes. Sul suo successo giapponese: "Ho fatto una bellissima partenza e sono davvero felicissimo. E' bellisismo fare doppietta, il team ha fatto un lavoro fantastico".

"Dopo Singapore era davvero importante fare bene qui. Le Ferrari sono davvero veloci, ma qui ho dato il massimo anche a una macchina bellisisma da guidare", ha aggiunto. Muso lungo, invece, per Nico Rosberg, che ha sprecato una ghiotta occasione per guadagnare qualche punticino al compagno e rivale. "Lewis è partiuto meglio di me, poi è stata una battaglia corretta, lui ha preso l'interno ed è finita lì. E' stato bello reagire e tornare al secondo posto, il quarto non era accettabile. Il campionato? Sta andando nel modo sbagliato per me, qui dovevo vincere. Spero di rifarmi alla prossima", ha ammesso.