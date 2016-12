F1, GP Usa: è subito Hamilton nelle prime libere

18:12 - In Texas si accende subito la sfida tutta Mercedes tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg, i due piloti che si contendono il titolo iridato. Il britannico, infatti, fa segnare il giro più veloce (1'39"941) nella prima sessione di libere del GP degli Stati Uniti, terz'ultima prova del Mondiale di Formual 1, precedendo di 0"292 il compagno di scuderia Nico Rosberg. Sesta la Ferrari di Fernando Alonso (1'41"065), dietro a Button, Kvyat e Magnussen.

Sotto il sole di Austin, dunque, Hamilton è subito il più veloce, unico dei 18 ad essere sceso sotto il muro dell'1'40". Diciotto vetture, perché Caterham e Marussia hanno concluso anzitempo la loro stagione: era da Monaco 2005 che non si vedevano così poche macchina in pista.

Problemi di affidabilità per le due Red Bull: solo 4 giri per Ricciardo, mentre Vettel nel finale ha sofferto di una perdita d'olio. Guai anche per Raikkonen, dodicesimo, mentre la Lotus ha provato il nuovo musetto. Concluse le prove, i piloti hanno sperimentato il sistema "safety car virtuale", girando a velocità ridotta in alcune zone con bandiere gialle esposte, senza la macchina di sicurezza in pista: si tratta del primo provvedimento dopo il tragico incidente di Bianchi a Suzuka.