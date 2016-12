F1, Gp Gran Bretagna: Mercedes subito avanti, Vettel sesto

E' un duello tutto Mercedes quello che va in scena nella prima sessione di libere del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale F1 . Con una zampata in extremis Nico Rosberg trova il miglior tempo (1'34"274), beffando di appena 7 centesimi il compagno Lewis Hamilton. Ad oltre un secondo tutti gli altri, con le Ferrari che inseguono: Kimi Raikkonen è quarto alle spalle della Toro Rosso di Verstappen, Seb Vettel è sesto in 1'35"739.

Sul circuito di Silverstone è dominio Mercedes, dunque. E pensare che Rosberg era stato costretto a fermarsi subito per un problema idraulico ma è riuscito a rientrare appena in tempo per il rush finale: solo 12 giri e miglior tempo per il tedesco. Beffato il padrone di casa Hamilton, che a dire il vero ha girato su una pista un po' meno gommata rispetto a quella trovata nel finale dal compagno di scuderia. A ben 1"256 il terzo classificato, un ottimo Verstappen che riesce a piazzarsi davanti alla Ferrari di Raikkonen.



Le Rosse sono sembrate un po' appannate rispetto agli standard del venerdì, ma è solo la mattina: nel pomeriggio proveranno a migliorarsi, su tutti Vettel che chiude con un non entusiasmante sesto tempo, dietro pure all'altra Toro Rosso di Carlos Sainz. Chiudono la top ten le Red Bull di Ricciardo e Kvyat, la Force India di Hulkenberg e la Williams di Felipe Massa.