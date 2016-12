F1, GP Gran Bretagna: Hamilton spaventa Rosberg. Ferrari prime tra le altre

Il tempo del campione del mondo è a dir poco spaventoso. Per dare un'idea basta ricordare il record della pista, fatto registrare da Mark Webber nel 2013: 1.33.401. E' già stato abbondantemente abbassato. E per l'anglo-caraibico la pole position davanti al pubblico di casa potrebbe tramutarsi in una formalità. Rosberg, il dominatore del venerdì, è stato infatti fermato a un quarto d'ora dal termine della sessione da un problema idraulico. Gli uomini della Mercedes sono riusciti a rimetterlo in pista in extremis, senza dargli però la possibilità di provare nel migliore dei modi le gomme a mescola media, ossia quelle decisive per le qualifiche.



Il resto sarà una battaglia per le posizioni dalla terza in giù, con la Ferrari favorita su tutti gli altri. Sia Raikkonen che Vettel, comunque, hanno lamentato un forte sottosterzo alla Copse. Questa potrebbe essere una delle chiavi del weekend: le condizioni atmosferiche di Silverstone disturbano un po' tutti all'ingresso del curvone. Tanti lunghi in quel punto sono stati causati infatti dal vento trasversale che soffia sul circuito britannico.