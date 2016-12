14 aprile 2016 F1: GP Cina, Hamilton penalizzato di 5 posizioni in griglia La Mercedes ha deciso per la sostituzione del cambio danneggiato in Bahrain

Partenza con handicap per Lewis Hamilton nel GP di Cina, terzo appuntamento del Mondiale Formula Uno, in programma nel weekend. Il pilota Mercedes è stato costretto a sostituire il cambio, danneggiato nell'incidente con Valtteri Bottas nella prima curva del GP del Bahrain e dunque verrà penalizzato di cinque posizioni sulla griglia . La scuderia: "Se consideriamo i prossimi circuiti, Shanghai è il posto migliore in cui scontare la penalità".

"Questo fine settimana sarà dura", ha ammesso Hamilton in un post su Instagram, a corredo di una fotografia che lo ritrae insieme a un gruppo di tifosi all'aroporto di Shanghai. "Inizierò con una penalità di cinque posti in griglia a causa della sostituzione del cambio, ma grazie a voi ragazzi sono eccitato, motivato e sicuro di poter recuperare". La notizia è stata successivamente confermata dalla Mercedes. Il team ha spiegato di aver pensato che Shanghai era il posto migliore per scontare la penalità dopo che la scatola del cambio è stata danneggiata in Bahrain e necessitava di essere sostituita. "La scatola ha subito un danno che richiede un'ispezione fisica per poter essere quantificato e quindi è stato deciso di sostituirla qui a Shanghai perché è la pista migliore delle prossime 4-5 per poter recuperare le posizioni perse in partenza. Quel cambio poteva durare altri 600 chilometri o altri 100, era troppo rischioso andare avanti così".