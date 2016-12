F1, GP Cina: Ferrari sveglia, Raikkonen e Vettel davanti nelle libere 2

Seconda sessione di prove libere del GP della Cina molto positiva per la Ferrari . Le due Rosse di Raikkonen e Vettel , infatti, guidano la classifica: il finlandese ha chiuso in 1:36.896 distanziando di un decimo il compagno tedesco. Prestazioni che fanno sognare in grande in ottica qualifica e gara. Mercedes costrette a inseguire con Rosberg (+0.237) che ha regolato ancora una volta Hamilton . Più di un secondo di ritardo per Ricciardo (5°).

Ci sono due Ferrari davanti a tutti al termine del venerdì di Shanghai. Un risultato un po' a sorpresa, ma che fa ben sperare in vista della gara. Contro le previsioni della vigilia le due SF16-H hanno messo in pista una grande performance avvicinando ancora le due Mercedes sul passo per la domenica e nella simulazione della qualifica (che potrà essere condizionata dalla pioggia). Poi c'è un Raikkonen in grande spolvero, gasato dal secondo posto in Bahrain, che con un gran giro ha messo dietro Sebastian Vettel. Il tedesco poi ha passato diverso tempo ai box davanti ai monitor per analizzare il giro super del finlandese.



Ruoli ribaltati con le Mercedes costrette a inseguire. Rosberg e Hamilton si trovano ora in una situazione diversa da due anni a questa parte. Il tedesco, dopo aver chiuso le libere 1 al comando, si è dovuto accontentare del terzo posto con la soddisfazione di aver regolato ancora una volta il compagno di team. Un weekend tutto in salita per il campione del mondo che partirà massimo dal 6° posto causa la retrocessione in griglia di cinque posizione per la sostituzione del cambio.



Lontanissimi dalla vetta tutti gli altri. Ricciardo con la sua Red Bull ha chiuso in quinta posizione a oltre un secondo. A seguire Verstappen (Toro Rosso) e Hulkenberg (Force India). Undicesimo, al rientro, Fernando Alonso che ha ottenuto il via libera dai dottori per portare in pista la sua McLaren per tutto il weekend.