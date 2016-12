F1, Gp Brasile: Rosberg in pole, Ferrari sempre in crisi

18:36 - Nico Rosberg conquista la pole position nel Gran Premio del Brasile. Il tedesco, col tempo di 1’10”023, piazza la sua Mercedes davanti a quella del compagno di scuderia Lewis Hamilton, attualmente leader della classifica Mondiale. L’inglese è stato beffato sulla bandiera a scacchi di soli 33 centesimi. Terzo crono per la Williams di Felipe Massa, staccato di oltre 2 decimi da Rosberg. Male le Ferrari con Alonso ottavo e Raikkonen decimo.

Qualifiche davvero emozionanti ad Interlagos: nell’ultimo giro i due contendenti al titolo sono riusciti a migliorare i rispettivi tempi ma alla fine a spuntarla è stato Rosberg che domenica cercherà in tutti i modi di restare davanti ad Hamilton per tenere aperto il Mondiale in vista dell’ultima gara di Abu Dhabi, dove si assegneranno doppi punti. Le "qualifiche degli altri" sono state vinte dalla Williams: ottimo terzo tempo (1’10”247) per l’idolo di casa Felipe Massa davanti a Valtteri Bottas. Dalla quinta piazza scatterà Jenson Button su McLaren davanti a Sebastian Vettel e a Kevin Magnussen. In difficoltà invece le Ferrari: Alonso, ottavo, paga un ritardo di oltre 9 decimi da Rosberg mentre Raikkonen, decimo, è staccato di un secondo dal tedesco. Nono crono, infine, per la Red Bull di Sebastian Vettel.