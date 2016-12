F1, GP Belgio: pole record di Hamilton a Spa. Disastro Ferrari

Una pole position memorabile per Lewis Hamilton , un sabato da dimenticare per la Ferrari. A Spa l'inglese della Mercedes è spaziale e gira in 1:47.197, battendo il record che Vettel fece segnare nel 2009. Il tedesco è solo 8°, con un distacco abissale: +1.628. Raikkonen , fermato da un guasto, addirittura 14°. Completa la prima fila Rosberg , lontanissimo a +0.458. Bottas 3° davanti a Grosjean (penalizzato, con Vettel che guadagna un posto in griglia).

Q1Per Hamilton è la decima partenza al palo negli undici Gran Premi che hanno aperto questa stagione. Un'ulteriore indicazione sulla sete di mondiale dell'anglo-caraibico, che se qualcosa aveva concesso nel 2014 al suo compagno di team era stato proprio il tempo più rapido delle qualifiche (era avvenuto tra l'altro anche a Spa). E dopo un venerdì all'insegna di Rosberg e una lotta apparentemente aperta a inizio qualifiche, in Q3 Hamilton tira fuori i muscoli e annichilisce il compagno, staccatissimo. Alle loro spalle regna l'equilibrio, con i piloti dal terzo al nono in meno di tre decimi. Il problema è che a chiudere questo trenino ci sia Sebastian Vettel, che non comincia nel migliore dei modi il Gran Premio numero 900 della Ferrari in Formula 1. E che solo grazie a una penalità di Grosjean salirà in quarta fila e partirà dall'ottava piazzola. Ancora peggio va a Kimi Raikkonen, fermato da un guasto in Q2 e 14° in griglia. Sperando che il suo motore non lo abbandoni nelle ore che precedono il via della gara.



Difficile e in salita, quindi, la corsa verso il podio, con tanti candidati a sorprendere. Ci sono infatti i velocissimi motorizzati Mercedes di Williams, Lotus e Force India, ma anche le Red Bull e le Toro Rosso, perfettamente a proprio agio nel secondo settore, quello più guidato. Per la Rossa, insomma, la gara appare tutta in salita.