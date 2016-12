F1, GP Abu Dhabi: subito Hamilton-Rosberg, poi Raikkonen

Abbastanza indicative le prime libere sul circuito di Yas Marina: tutte le scuderie utilizzano due treni di gomme nuove e la Mercedes sembra già imprendibile. La seconda forza, così come da previsione, si conferma la Ferrari, che non è poi così lontana dal tandem di testa: Vettel, tra l'altro, ha sacrificato la prima parte della sessione per lavorare sulla macchina senza fare crono, chiudendo in 1'44"742, appena sette centesimi dietro a Kvyat. Chiudono la top ten la Force India di Hulkenberg, l'altra Red Bull di Ricciardo, l'altra Force India di Perez, la Lotus di Maldonado e la Williams di Felipe Massa.