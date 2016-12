F1, GP Abu Dhabi: Rosberg ribalta Hamilton, Vettel quinto

Bello di notte. Nico Rosberg si aggiudica le seconde libere del Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di F1, ribaltando il risultato della prima sessione dove invece si era imposto il compagno Lewis Hamilton: il tedesco Mercedes chiude in 1'41"983. Quinta la Ferrari di Sebastian Vettel in 1'42"717, non brillante nella simulazione qualifica ma con un buon passo gara: meglio di lui la Force India di Perez e la Red Bull di Ricciardo.