F1, giallo Button: a Suzuka l'annuncio del ritiro?

Dopo le emozioni del Gran Premio di Singapore con il successo della Ferrari di Sebastian Vettel, la Formula 1 è pronta a scendere di nuovo in pista nel prossimo weekend a Suzuka. Secondo la stampa inglese, in occasione del GP del Giappone, dovrebbe arrivare anche un annuncio shock, quello dell'addio al 'circus' di Jenson Button.

Il pilota della McLaren, come spiega il Daily Mail, sarebbe pronto a dire basta alle corse. La McLaren potrebbe annunciare proprio nel GP di casa del motore Honda la sua formazione per la stagione 2016. Button ha un opzione con la scuderia di Woking per il prossimo anno ma la clausola scade alla fine di settembre. L'inglese avrebbe già deciso di lasciare e il suo posto in McLaren potrebbe essere preso dall'attuale riserva Kevin Magnussen.