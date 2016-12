F1, gasolio in pista a Sochi: svetta Hulkenberg

E' iniziato con un passo falso il weekend del GP di Russia di F1 . A Sochi la sessione è stata condizionata dal tracciato reso a lungo inutilizzabile a causa di gasolio in pista. Alla fine pochi giri per tutti, con Nico Hulkenberg e la Force India che sono stati i più veloci con il tempo di 1'44"355. Alle sue spalle Rosberg (Mercedes) e Vettel (Ferrari), rispettivamente a uno e sei decimi. Più indietro Hamilton, 7°, e Raikkonen, 10°.

Una sessione praticamente buttata a causa di una perdita di carburante da parte di un mezzo della manutenzione nei settori 2 e 3, che ha costretto i commissari a intervenire con delle autopompe per lavare la pista, costringendo tutti a rimanere ai box per mezz'ora. Così, il tempo utile a disposizione è stato di una sola ora. Sessanta minuti, che tuttavia hanno detto poco, anche perché le curve incriminate sono rimaste a lungo bagnate, impedendo ai piloti di far segnare dei tempi utili, con la maggior parte di loro che si sono limitati a un semplice shakedown prima di provare a spingere solo nei minuti finali. Che hanno fatto emergere dal gruppo Hulkenberg, capace di sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione. Nonostante la situazione, Mercedes e Ferrari non sono rimaste a guardare, piazzandosi subito alle sue spalle. Da segnalare un testacoda di cui è rimasto vittima Lewis Hamilton, che gli ha impedito di migliorare il suo crono. Contrariamente agli altri, hanno girato tanto le McLaren, con Fernando Alonso che ha inaugurato il weekend del suo 250° GP provando una power-unit aggiornata.