F1, furia Arrivabene: "Buttato via un podio, non va bene"

Maurizio Arrivabene è un fiume in piena dopo che la Ferrari ha perso per la prima volta in stagione il podio. "Se dovessi raccontare le mie sensazioni dovrei dire delle parolacce. Abbiamo buttato via il podio. Questa è la verità, così non va. Seb ha fatto una grande gara. Salire sul podio può sembrare noioso, ma scendere è peggio, siamo andati indietro e questo no va bene", ha detto il team principal di Maranello dopo la gara.

Sebastian Vettel è sembrato pensare più alla sua gara, che non è certo stata deludente. "E' troppo tardi per i rimpianti, il problema è stato in qualifica. Ora dobbiamo fare in modo che non si ripeta. Non saprei dire se il gap con le Mercedes fosse minore o meno perché ero troppo lontano, partendo dietro. E' un su e giù, dipende dalle piste. Il mio passo gara era molto buono, ero a mio agio, ma avevo troppo macchine davanti. E' stato importante fare un buon recupero e un buon risultato, per quanto mi riguarda. peccato per la prima volta senza podio, anche perché c'era il presidente Marchionne a guardare, Io ho recuperato, non so cosa sia successo a Kimi. Come squadra avevamo il passo per il podio, ma in Austria reagiremo", ha promesso il tedesco. Dal canto suo Kimi Raikkonen non riesce a motivare il suo errore. "Arrabbiato? E' accadut, pazienza. E' stato un episodio sfortunato come lo scorso anno. Non ho capito cosa sia successo, mi dispiace per il team. Alla fine su questa pista conta risparmiare la benzina e questo ha limitato la nostra velocità. Speravamo in un risultato diverso, c'è da fare e migliorare", le sue parole.