F1, firmata l'intesa di intenti tra Renault e Lotus

La Renault sta per tornare in forma ufficiale in Formula 1. Dopo tante voci, ecco il primo passo del costruttore francese. E' stata, infatti, firmata una lettera di intenti con la Lotus per rilevare la squadra di Enstone. L'intenzione è quella di acquisire il 65% dell'attuale scuderia e l'annuncio è stato fatto all'indomani del GP del Giappone anche per aiutare la stessa Lotus nella causa con HMRC per insolvenza.