30 gennaio 2015 F1: Ferrari SF15-T, ecco la monoposto della speranza Presentata online la macchina che nelle mani di Vettel e Raikkonen dovrebbe riportare il Cavallino ai vertici

17:42 - La Ferrari ha presentato in Rete la sua SF15-T, la nuova monoposto che nella speranza di Maranello dovrebbe riscattare le ultime deludenti stagioni nel Mondiale di F1. La macchina sarà affidata a Sebastian Vettel, che prende il posto di Alonso, e al riconfermato Kimi Raikkonen. Nessuna riuvoluzione, almeno a livello visivo e grafico, a parte una maggiore presenza del colore nero sulla pancia della vettura.

I DATI TECNICI

A prima vista la caratteristica principale della nuova monoposto Ferrari è il cambiamento del muso che non punta più verso il basso, come la precedente vettura, e non è forato. La forma è più affusolata e supera in lunghezza l'alettone anteriore: se per la F14T si era parlato di una proboscide, per questa stagione il muso ricorda una lingua. Quanto alla livrea e alle linee nel loro complesso la macchina è simile a quella del 2014.