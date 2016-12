F1, Ecclestone vuole la rivoluzione: "Regole tutte da cambiare"

Ecclestone, insieme all'ex presidente della Fia Mosley, ha parlato alla tv tedesca ZDF sulla possibilità di cambiare le regole: "Dobbiamo essere in grado di ascoltare ciò che il pubblico vuole, il nostro è uno sport che deve fare il conto con lo spettacolo prodotto. Oggi la tecnologia ha ridotto notevolmente la prestazione del pilota. Faccio parte dello Strategy Group e posso dire che si continuano ad aggiungere regole inutili, la struttura rimane quella, invece si dovrebbe tirare giù tutto e ricominciare". C'è anche il problema dei costi: "Il lavoro degli ingegneri conta troppo. Quando le monoposto sono in pista dovrebbe valere solo la prestazione del pilota, ma oggi non è così".



Hamilton lo convince più di tanto: "Con questo non sto dicendo che Lewis non sia un driver super, ma che la sua monoposto lo aiuta molto. Mi piacerebbe vederlo in una vettura GP2 con i piloti della GP2. Non sto dicendo che non avrebbe vinto, ma sarebbe interessante".

Quindi il migliore di sempre è Prost: "Quando mi chiedono il nome del pilota più forte di sempre io dico, e la maggior parte delle persone non sono d'accordo, Alain Prost. Era capace di preparare la macchina come pochi in un'era in cui la tecnologia non era ancora così decisiva".