F1, Ecclestone: "Vendo tutto. Quando? Già quest'anno"

Tempo di grandi cambiamenti in F1. Dopo vent'anni di gestione affidata a Bernie Ecclestone, è lo stesso patron del circus a rivelare che i tempi per una cessione delle sue quote sono ormai maturi: "I nostri azionisti sono entrati nell'ottica di cedere le proprie quote - le rivelazioni dell'84enne di Ipswich al Camp Beckenbauer Global Summit -. Ci sono molti soggetti interessati: vi posso anche dire che tre cordate pronte a subentrare, e mi stupirei se la cosa non si concretizzasse entro la fine di quest'anno".



Rivelazioni molto importanti sul futuro della F1: secondo quanto riportato dai media britannici, un consorzio americano-qatariota sarebbe interessato a rilevare la CVC Capital Partners, che al momento detiene il 35,5 % delle azioni del circus. A capo del fondo c'è Stephen Ross, proprietario della franchigia di Nfl dei Miami Dolphins. Un altro potenziale acquirente sarebbe John Malone, imprenditore americano che acquisirebbe la F1 attraverso la Liberty Global e la Discovery Communications.