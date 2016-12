F1, Ecclestone: "Servirà un'altra riunione per decidere sul Gp d'Italia"

Bernie Ecclestone non sembra essere ottimista per il futuro del Gp d'Italia. Il boss della Formula 1 è intervenuto sull'argomento nel corso delle prove del Gp del Bahrain. "Per discutere del futuro di Monza servirà un'altra riunione, ma bisognerà aspettare. Un futuro in F1 senza il Gp d'Italia? E' strano perchè non l'avrei mai immaginato senza un Gran Premio in Francia, eppure ci siamo riusciti", ha dichiarato il n°1 del Circus.