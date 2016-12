F1, Ecclestone: "Monza, rinnovo improbabile"

ARRIVABENE: "MONZA ESSENZA DELLA F1""Il Gp d'Italia è Monza, che rappresenta l'essenza della Formula1 assieme a Spa, Silverstone Hockenheim e Monaco. E dobbiamo salvaguardare l'essenza". Non ha dubbi il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene, che dopo le parole di Ecclestone si è aggiunto al coro di difesa dell'autodromo brianzolo. "Che ruolo avrà la Ferrari nella trattativa? Giocare un ruolo è una parola grossa. Negoziare con Ecclestone non è compito nostro". ha aggiunto.



Poi sulla gara di domenica: "Spero che il grande cuore dei nostri tifosi qua a Monza possa valere come un gettone supplementare per i nostri motori". "Spero non mi serva il binocolo per vedere le Mercedes - ha sorriso parlando degli obiettivi delle Rosse alla luce delle prime due prove libere del Gp d'Italia -. Il nostro passo non era male, stiamo facendo del nostro meglio. Ma la Mercedes ancora lontana da noi". Infine su Raikkonen, apparso più sorridente e disponibile nei confronti dei tifosi a Monza: "Con Kimi ho parlato molto, gli ho detto che forse piace proprio perche' e' freddo, ma che quando incontra i tifosi deve firmare autografi, magari sorridendo e muovendo la testa. Quando l'ho visto pensavo non fosse lui. Sta diventando un bravo ragazzo, oppure significa che domani e domenica pioverà".