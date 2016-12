F1, confermato il calendario per il 2016: ci saranno 21 gare

Sono ventuno i Gran Premi inseriti nel calendario di Formula 1 per il 2016. Uno in più rispetto all'anno scorso: il GP di Baku, in Azerbaijan, sarà la new entry. Questa la decisione ufficiale da parte della Federazione Internazionale al termine della riunione del Consiglio Mondiale. La nuova stagione inizierà come sempre in Australia, a Melbourne, dal 18 al 20 marzo, e si concluderà ad Abu Dhabi nel weekend del 25-27 novembre.