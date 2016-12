F1, Carlos Sainz corre a Sochi

Buone notizie da Sochi: Carlos Sainz, dopo lo schianto pauroso di nelle libere 3 di Sochi, ha ricevuto l'ok dai medici per correre il GP russo. Lo spagnolo, che non ha passato la notte in ospedale come inizialmente previsto, ha superato i test medici in vista del suo ritorno in pista. L'ultima parola è toccata alla Toro Rosso che ha deciso di farlo partire. Il team ha anche sostituito il cambio alla sua monoposto rendendo "inutile" la penalizzazione.