F1, Bernie Ecclestone: "Niente GP di Austin per Caterham e Marussia"

11:59 - E' Bernie Ecclestone che conferma la crisi finanziaria dei due team di Formula 1, dispensandoli dalla prossima corsa in calendario: "Caterham e Marussia non saranno presenti al GP di Austin". Il particolare la Caterham è già in regime di amministrazione controllata, in attesa di trovare un compratore, si spera, prima dell'ultima gara di Abu Dhabi. Per la Marussia ci sono anche le difficoltà di reazione dopo l'incidente di Jules Bianchi.

La crisi della Caterham, in particolare, desta molta preoccupazione nel paddock della Formula 1, perché conseguenza evidente dei costi sempre più altri della competizione. Per questo il team di Leafield dovrebbe saltare anche il GP del Brasile, in quanto già messo in vendita. Gli amministratori della scuderia si sono confrontati con Ecclestone, ottenendo l'ok per la dispensa dalle prossime due corse, sperando di trovare un compratore prima dell'ultima gara in calendario. Un risparmio immediato, a fronte di uno stop forzato, con l'obiettivo di rendere più agevole la vendita dell'intera struttura. L'idea sarebbe infatti quella di puntare su un acquirente capace di sostenere finanziariamente il team, garantendogli una continuità più solida nel futuro. Intanto i dipendenti della scuderia sono stati dispensati dal presentarsi al lavoro, in attesa di sviluppi.