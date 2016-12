F1, Arrivabene risponde a Lauda: "Spaghetti? Una pizza arrabbiata per i detrattori..."

E' un Maurizio Arrivabene severo quello che se la prende con i critici, Lauda in testa. "Non mi faccio prendere dalle emozioni, ci siamo caricati per bene. Invece degli spaghetti, ho mangiato una bella pizza arrabbiata. E' la seconda vittoria, dopo 10 GPabbiamo 8 podi e 2 successi... La vittoria la dedico a chi i conti non li sa fare e dice stupidaggini. La partenza? Le gare le studiamo, a volte vanno bene, altre no", ha detto il team principal.

"Kimi stava facendo una gara incredibile, quando potremo scegliere noi le gomme sarà dura per tutti. Al doppio podio avevo creduto. Adesso, come sempre, umiltà, piedi per terra e testa bassa", ha aggiunto. Anche il presidente Sergio Marchionne si è complimentato con tutti: "Una vittoria che vogliamo dedicare alla memoria di Jules Bianchi, un ragazzo fantastico che ci manca tanto. Purtroppo oggi non possiamo festeggiare un primo e secondo posto che erano alla nostra portata per i problemi avuti sulla macchina di Kimi. Un monito ulteriore a non abbassare mai la guardia: dobbiamo sempre lavorare per chiudere il divario con chi ci sta davanti ma senza mai dimenticare l'affidabilità. Tra poco ci fermeremo per la pausa estiva da cui, sono sicuro, tutta la Scuderia tornerà ancora più agguerrita e determinata".