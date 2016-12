F1, anticipa il Gp d'Australia 2016

Il Mondiale di F1 del 2016 scatterà come al solito in Australia, ma non il 3 aprile come da calendario provvisorio stilato dalla Fia, ma il 20 marzo. Lo hanno annunciato gli organizzatori. Il motivo dell'anticipo è dovuto a un calendario congestionato, con il nuovo GP dell'Azerbaijan che porta a 21 le gare in programma. Un cambiamento che inciderà sul lavoro dei team, che ora avranno due settimane in meno di tempo per mettere a punto le monoposto.