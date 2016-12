F1, anche la Ferrari saluta Massa: "Obrigado Felipe"

A pochi giorni da quello che sarà il suo ultimo GP di F1, anche la Ferrari ha voluto rendere omagigo a Felipe Massa, per un decennio pilota di Maranello. "A Felipe un grande grazie, per gli splendidi anni passati insieme, per la generosità che lo ha sempre contraddistinto in pista e fuori e per essere riuscito ad unire umanità e professionalità in un ambiente complesso come quello della Formula 1", ha scritto il Cavallino nel suo messaggio.