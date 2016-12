F1, Alonso punge la Ferrari: "E' a 43" dalle Mercedes"

Alonso non fa sconti al passato. E per chiarire il concetto non usa giri di parole dopo il Gp di Spagna che ha evidenziato nuovamente lo strapotere delle Mercedes. "L'anno scorso ero a mezzo minuto-un minuto dalla Mercedes, quest'anno la Ferrari in Spagna ha preso 43 secondi - ha dichiarato -. Non è cambiato niente, non è cambiato niente per 5 anni e non volevo che la cosa si ripetesse per il sesto o per il settimo anno". Dunque nessun rimpianto per Fernando.



Ma lo spagnolo non è l'unico a punzecchiare la Rossa dopo il terzo posto al Montmelò. Al coro dei critici, infatti, si aggiunge anche l'ex presidente Montezemolo. "Onestamente penso che la Ferrari abbia avuto un po' di fortuna - ha detto -. Quest'anno a parte la Mercedes non ha rivali. La Williams non è migliorata, la Red Bull è implosa e la McLaren è in crisi. In breve la Ferrari comincia ogni gara col podio in tasca. Ma la fortuna è inutile se non se ne trae vantaggio".